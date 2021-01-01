فيديو | الاتفاق يهزم الاتحاد ويُوقف رقميه الرائعين في الدوري السعودي

خسارة مستحقة للعميد في السعودية

ألحق الاتفاق الخسارة الثالثة بضيفه الاتحاد في الدوري السعودي هذا الموسم، ولم يكتف بذلك ة بل حرمه من الحفاظ على رقميه الرائعين بالتفوق عليه 2-0 في استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

الاتحاد وقبل انطلاق مواجهة الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان يحتفظ برقمين رائعين، هما عدم قبول أي هدف خلال الأشواط الأولى في مبارياته، والثاني هو تفاديه الخسارة في جميع مبارياته خارج ملعبه.

الاتفاق لم يُمهل ضيفه الكثير من الوقت قبل إحراز هدفه الأول وسجله سعيد الربيعي عند الدقيقة التاسعة برأسية تفوق خلالها على المدافع المصري أحمد حجازي.

محاولات الضيوف للوصول إلى التعادل لم تصل للجدية والخطورة المطلوبة إلا بتسديدة جيدة من جاري رودريجيز، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الملعب بهدف نظيف وأداء قوي.

الاتحاد حاول الضغط والهجوم مع انطلاق الـ45 دقيقة الثانية في اللقاء، ولكن هزاع إبراهيم الهزاع أحبط آمالهم في الوصول للتعادل بتسجيله الهدف الثاني عند الدقيقة الـ56 برأسية ممتازة أنهت هجمة جماعية رائعة للاتفاق.

استفاق هجوم الاتحاد في النصف ساعة الأخيرة وصنع عدة محاولات هجومية جيدة على المرمى الاتفاقي لكن عدم دقة اللمسات الأخيرة حال دون أن تصل تلك المحاولات لدرجة الخطورة المطلوبة باستثناء تسديدة سعود عبد الحميد التي تصدى لها بامتياز محمد الحايطي.

على الجانب الآخر واصل الاتفاق تقديم مباراة ممتازة باعتماده على تنظيم دفاعه جيدًا ومحاولة المباغتة بالهجمات المرتدة السريعة وكاد وليد أزارو من أخطرها أن يُضيف الهدف الثالث لكن الحارس مارسيلو جروهي منعه بتصدٍ رائع.