بعد إعارة طلال حاجي .. نجم جديد في الاتحاد يرحل نهائيًا إلى الاتفاق

نجم جديد في الاتحاد يرحل

أصبح أحد نجوم نادي الاتحاد في طريقه للرحيل عن ناديه بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، ليصبح ثاني الراحلين بعد زميله طلال حاجي.

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وكان الاتحاد قد أعار حاجي إلى نادي الرياض خلال الميركاتو الشتوي الجاري، من أجل حصوله على فرصة أكبر للمشاركة، على أن يعود بنهاية الموسم الجاري.

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وكشفت صحيفة "الرياضية" عن مغادرة أحمد بامسعود الظهير الأيسر لنادي الاتحاد إلى الدمام يوم الأحد المقبل، لتوقيع عقد انتقاله إلى الاتفاق على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر قادمة.

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وأوضحت الصحيفة أن تلك الخطوة جاءت بناءً على طلب المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، المدير الفني للفريق الشرقي، والذي طلب عناصر جديدة تستطيع أن تحدث الإضافة لفريقه.

وينتهي عقد بامسعود مع الاتحاد بنهاية الموسم الحالي، حيث تمت إعارته إلى الاتفاق لمدة 6 أشهر المتبقية في عقده، وهناك نية لدى النواخذة للتعاقد معه بشكل نهائي مع مطلع الموسم المقبل، حال نجاح الإعارة.