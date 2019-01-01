الاتحاد الإنجليزي يعلن استمرار التحقيق في قضية جاسوس بيلسا

الواقعة لازالت بحاجة للتحقيق من قبل الجهات المسؤولة لاتخاذ القرار النهائي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، استمرار التحقيق مع مارسيلو بيلسا المدير الفني لليدز يونايتد.

مواجهة ديربي كاونتي مع ليدز في دوري الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" يناير الماضي شهدت واقعة غريبة من نوعها بالتجسس بين الطرفين.

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بيلسا أرسل بعض جواسيسه لساحة تدريبات ديربي، من أجل مشاهدة مران الفريق ودراسته عن قرب.

المدرب الأرجنتيني خرج بعد المباراة التي انتهت بفوز فريقه، ليعترف بالواقعة ويؤكد أنها لا تخالف القوانين.

جميعنا نعرف كيف كانت ظروف هذه المباراة..

برشلونة كان مُطالبًا بأن يحقق المعجزة في كامب نو بعد الإهانة التي حدثت في حديقة الأمراء..

فارق الـ 4 أهداف كان كثيرًا ومفاجئًا.. pic.twitter.com/IPzEsot6lo — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

الاتحاد الإنجليزي نشر بياناً على موقعه الرسمي، مؤكداً سعيه على تواصل التحقيقات بشكل موسع الأيام القادم.

ويأتي ذلك لعدم وجود بعض التفاصيل التي يعمل المحققون على استكشافها في أقرب فرصة ممكنة.

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وأوضح البيان أنه لن يتم التعليق بشكل رسمي عن الواقعة، لحين الانتهاء من كافة التحقيقات والتوصل لنتيجة حاسمة.

يذكر أن ليدز يتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى مع نورويتش سيتي بـ57 نقطة، بفارق 10 نقاط عن ديربي السابع.