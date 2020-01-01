الاتحاد الإنجليزي قد يعاقب ديلي آلي بسبب فيروس كورونا

الاتحاد الإنجليزي يحقق في فيديو ديلي آلي

طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، توضيحاً من ديلي آلي لاعب توتنهام، عن الفيديو الساخر الذي نشره خلال اليومين الماضيين.

وكان آلي قد نشر مقطع فيديو له، في وقت سابق يسخر فيه من فيروس كورونا ومن رجل آسيوي يرتدي قناع طبي.

وبعد نشر مقطع الفيديو، قام اللاعب الإنجليزي بحذف الفيديو سريعاً، وقدم الاعتذار عن تصرفاته، مشدداً على أنه لا يجب المزاح في تلك الحالات.

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فيروس كورونا المنتشر حالياً في الصين والعالم، يشكل خطراً كبيراً بسبب كثرة المصابين به، والتي أدى إلى وفاة أكثر من 900 شخص في الصين.

آلي يعتذر عن سخريته من فيروس كورونا

ومن جانبه الاتحاد الإنجليزي، طلب تفاصيلاً أكثر عن ذلك الفيديو وفقاً لقواعد الاتحاد التي تمنع الأشخاص باستخدام وسائل الإعلام بالشكل الخاطئ.

وفي حال ثبوت إدانة صاحب الـ 23 عاماً من المتوقع أن يتم توقيع عقوبة مالية عليه.