"أخذنا تلك الضمانات منها" .. إنجلترا تصدر بيانًا لتوضيح أسباب التصويت لصالح السعودية في كأس العالم 2034

الاتحاد الإنجليزي يصدر بيانًا رسميًا

أوضح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن أسباب التصويت لصالح الملف السعودي، لاستضافة كأس العالم 2034، وذلك بعد الإعلان من جانب "فيفا" بإسناد تنظيم تلك النسخة للمملكة.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إسناد ملف استضافة مونديال 2034 للمملكة العربية السعودية بالتزكية، في ظل عدم تقدم أي مرشح ليُنافسها.

وكشف الاتحاد الإنجليزي عبر بيان رسمي، عن الأسباب التي دفعته للتصويت للسعودية، مؤكدًا على أنه حصل على ضمانات لسلامة جميع المشجعين بما في ذلك "مجتمع الميم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح البيان أنه بعد مراجعة دقيقة للعرضين المقدمين من "إسبانيا والبرتغال والمغرب"، والسعودية لاستضافة كأس العالم نسختي 2030 و2034، فإن العرضين قويان من الناحية الفنية، ويستوفيان معايير "فيفا" لاستضافة المونديال، وينصب تركيز الاتحاد الإنجليزي على ضمان تمكن جميع مشجعيهم من حضور البطولات والاستمتاع بها".

وأضاف: "التقى مجلس إدارة الاتحاد الإنجليزي مع نظيره السعودي الشهر الماضي، لمناقشة عرضهم بمزيد من التفصيل، وطلبنا منهم ضمان سلامة جميع المشجعين والترحيب بهم بالمملكة، بمن فيهم مشجعي مجتمع الميم، وأكدوا أنهم ملتزمون تمامًا بتوفير بيئة آمنة ومرحب بجميع المشجعين بها".

وواصل: "كرة القدم لعبة عالمية وللجميع، والتزامنا بالتنوع والشمول يعني احترام الجميع، بما في ذلك جميع الأديان والثقافات، ونعتقد أن استضافة كأس العالم يمكن أن تكون حافزًا للتغيير الإيجابي، والذي يتحقق على أفضل وجه من خلال العمل التعاوني بالشراكة مع الدول المضيفة، وسنعمل مع الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم، لضمان الوفاء بالالتزامات، باحترام جميع حقوق الإنسان".