الاتحاد الإماراتي يوضح حقيقة المفاوضات مع داليتش

الاتحاد الإماراتي يرد على الأخبار التي انتشرت بالتعاقد مع زلاتكو داليتش لتولي قيادة الأبيض في كأس آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أوضح الاتحاد الإماراتي، حقيقة الأخبار التي انتشرت حول التفاوض مع المدير الفني الكرواتي، زلاتكو داليتش لقيادة الأبيض في كأس الأمم الآسيوية الجارية.

ويتولي الإيطالي ألبيرتو زاكيروني، مهمة تدريب منتخب الإمارات، خلال كأس آسيا الحالية، وافتتح مباريات البطولة بتعادل إيجابي أمام البحرين.

ونشر الاتحاد الإماراتي، تغريدة على موقع تويتر ليوضح فيها حقيقة المفاوضات مع داليتش: " غير صحيح ما يتم تداوله حول تفاوض اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019".

وتابع: " متمنين مراعاة الدقة في تداول مثل هذه الأخبار".

غير صحيح ما يتم تداوله حول تفاوض اتحاد الكرة مع المدرب الكرواتي زلاتكو داليتش لتدريب الأبيض في نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019 .. متمنين مراعاة الدقة في تداول مثل هذه الأخبار .. — UAEFA (@uaefa_ae) January 7, 2019

ويستعد المنتخب الإماراتي، لخوض منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات،أمام نظيره الهندي مساء الخميس القادم.

الجدير بالذكر أن الأبيض يحتل المركز الثاني في مجموعته، خلف المنتخب الهندي المتصدر بثلاث نقاط، ويأتي منتخب البحرين في المركز الثالث بنقطة، ويتذيل منتخب تايلاند المجموعة دون أي نقطة.