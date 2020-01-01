الاتحاد الإفريقي يقرر إقامة كأس الأمم 2021 في الشتاء

الاتحاد الإفريقي يعيد بطولة كأس أمم إفريقيا لتقام في فصل الشتاء 2021.

قرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، برئاسة أحمد أحمد، إقامة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون، خلال فصل الشتاء.

وأشار موقع ويوسبورت الإفريقي إلى أن الاتفاق بين الكاميرون والاتحاد الإفريقي، يقضي بأن تنطلق البطولة يوم 9 يناير 2021، وتنتهي يوم 6 فبراير من نفس العام.

مسؤولو الاتحاد الإفريقي سيعقدون اجتماعًا مع المسؤولين في الكاميرون يوم الأربعاء القادم، من أجل الوقوف على آخر استعدادت الدولة المستضيفة لهذا الحدث الإفريقي.

نارسيس مويلي كومبي، وزير الرياضة الكاميروني، قال خلال تصريحات للتليفزيون الرسمي لبلاده: "إقامة كأس أمم إفريقيا في شهر يناير، يرجع للأحوال المناخية خلال هذا الوقت".

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وتابع: "المناخ سيكون صعبًا خلال الفترة من يونيو حتى ديسمبر، ولذلك أفضل أن تقام كأس أمم إفريقيا في بلادنا خلال شهري يناير وفبراير".

واختتم وزير الرياضة الكاميرون تصريحاته قائلًا: "هذه الفترة تتوافق مع موسم الأمطار الكبير، حيث تمطر يوميًا، وتحديد الموعد النهائي، لمصلحة ومجد كرة القدم الإفريقية".

وكانت البطولة تقام في شهر يناير، حتى قرر الاتحاد الإفريقي، تغيير موعدها، لتقام آخر نسخة التي أقيمت في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو.