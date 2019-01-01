الاتحاد الإسباني يقرر زيادة تمويل الكرة النسائية

الشعبية في ازدياد رغم ابتعاد ريال مدريد..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم تخصيص مبلغ 20 مليون يورو للإنفاق على الكرة النسائية في الموسم المقبل 2019-2020.

جاء ذلك وفقاً لتقارير كادينا كوبي، التي كشفت أيضاً عن خطة البث الجديدة للمسابقة النسائية في إسبانيا.

وسيتم بث جميع مباريات الدرجة الأولى عبر التلفاز الإسباني، فيما سيتم نقل 3 مباريات من كل جولة للدرجة الثانية.

وتحظى المسابقة النسائية في إسبانيا بشعبية متزايدة، على الرغم من غياب ريال مدريد الذي لم يؤسس فريقاً نسائياً حتى الآن رغم الضغوط.

يذكر أن أتلتيكو مدريد توج بآخر 3 نسخ للمسابقة، فيما احتل برشلونة المركز الثاني لآخر 4 أعوام على التوالي، في البطولة التي يتسيدها أتلتيك بلباو بـ9 ألقاب.