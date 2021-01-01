الاتحاد الإسباني يعلن عن الموعد النهائي للكلاسيكو

مباراة ستكون مهمة في صراع الليجا

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم عن الموعد النهائي للكلاسيكو المقبل الذي سيجمع بين ريال مدريد وبرشلونة لحساب منافسات الدوري الإسباني.

الفريقان لعبا ذهاباً في "كامب نو" وانتصر الفريق الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد على نظيره الكتالوني في معقله.

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وقال بيان الاتحاد الإسباني إن اللقاء سيلعب في العاشر من أبريل القادم في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلاد.

وستقام المباراة على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" وليس "سانتياجو برنابيو" بسبب خضوع الأخير للإصلاحات واستضافة الأول مباريات الملكي.

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وينتظر أن تكون المباراة ذات تأثير مهم على صراع الليجا المحتدم بين الفريقين والمتصدر الحالي أتلتيكو مدريد.

وتقلص الفارق في الأسابيع الأخيرة بين أتلتيكو وقطبي الكلاسيكو بسبب تراجع نتائج الأخير وتعثراته المتتالية.

ويملك أتلتيكو مدريد 63 نقطة في الصدارة، ويليه برشلونة برصيد 59 نقطة ثم ريال مدريد بمجموع 57 نقطة.