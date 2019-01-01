الاتحاد الإسباني يخطط للسير على خطى إنجلترا ومعاقبة منتقدي الحكام

هل يتلقى الحكام في إسبانيا حماية من الانتقادات كما يحدث في البريميرليج؟

طلبت لجنة الحكام من الاتحاد الإسباني السير على خطى الدوري الإنجليزي ومعاقبة كل لاعب أو مدرب يوجه انتقادات تحكيمية أو لاستخدام تقنية حكم الفيديو VAR.

لاعبو ريال مدريد هاجموا التقنية بعد مباراتي ريال سوسيداد وريال بيتيس، كما سخر الحساب الرسمي لأتلتيكو من أخطاء الحكام في الديربي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ الاتحاد يدرس معاقبة كل من ينتقد التحكيم بطريقة لاذعة بالإيقاف والغرامة كما يحدث في الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أنّ لجنة الحكام راضية تمامًا عن استخدام تقنية الـ VAR مشيرة إلى أنّه يتم مراجعة جميع القرارات التي اتخذها الحكام لمعرفة مدى صحتها في أوقات لاحقة.

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حقق 19 بطولة مع منتخب بلاده والأندية التي لعب لها 🏆

سجل 379 في 527 مباراة ⚽️

الهداف التاريخي لفريقه الحالي باريس سان جيرمان 🔝 pic.twitter.com/cpDCkc1t9B — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

ورغم أنّ نسبة الأخطاء لم تختفي بصورة نهائية إلا أنّها انخفضت كثيرًا عن المواسم الماضية.

جدير بالذكر أنّ يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، يواجه عقوبة الإيقاف بعد انتقاد حكم مباراة وست هام في الدوري الإنجليزي.