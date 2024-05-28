أزمة إقامة السوبر في السعودية.. الاتحاد الإسباني يعترض على طلب رابطة الليجا بشأن تيباس وبيكيه!

لماذا رُفض طلب رابطة الليجا؟

رفض الاتحاد الإسباني لكرة القدم طلب رابطة الليجا، برئاسة خافيير تيباس، نقل القضية المتهم فيها لويس روبياليس، رئيس الاتحاد السابق وخليفته بيدرو روشا، بوجود مخالفات في بعض العقود خلال فترة ولايته، من المحكمة الابتدائية إلى المحكمة الوطنية.

وكانت الرابطة قد أرسلت خطابا رسميًا تطالب فيه بإحالة القضية إلى المحكمة الوطنية، نظرا لحجمها الحالي، والذي يغطي أكثر بكثير من العمولة المزعومة البالغة 24 مليون يورو التي تقاضتها شركة كوزموس، برئاسة جيرارد بيكيه، ضمن عقد استضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن "الاتحاد الإسباني يعتبر أنه لا يوجد سبب لسحب القضية من المحكمة التي تحقق فيها، خاصةً مع مراعاة الإمكانات الواسعة للمساعدة الدولية (التحقيقات مرتبطة بأكثر من دولة)، والأنشطة (المخالفة) وقعت في مقره الواقع ضمن نطاق المحكمة الابتدائية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

يشار إلى أن المحكمة قد قبلت في وقت سابق دخول رابطة الليجا كطرف في القضية، نظرًا لكونها تخصص جزءًا كبيرًا من ميزانيتها السنوية للاتحاد الإسباني لكرة القدم.

ويتهم روبياليس بالفساد الإداري خلال فترة عمله بالاتحاد، وارتكاب أخطاء "محتملة" في عقود متنوعة، مثل العقد الذي أدى إلى نقل السوبر الإسباني إلى السعودية.