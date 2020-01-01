الاتحاد الإسباني يوضح خطة عودة النشاط الكروي

خطة من عدة مراحل لعودة الدوري

تحدثت تقارير عن إرسال الاتحاد الإسباني خطته بخصوص عودة النشاط الكروي، والتي تتكون من عدة مراحل للحفاظ على الصحة العامة ومنع العدوى فيما يخص فيروس كورونا.

ووافقت الحكومة الإسبانية على عودة النشاط الكروي بالبلاد تدريجياً في الأسابيع المقبلة، والبداية ستكون مع عودة الفرق للتدريبات.

اقرأ أيضاً: رابطة اللاعبين تعطل عودة الدوري الإسباني

المزيد من الفرق

وذكر التقرير الذي أرسلته رابطة الدوري للأندية أن اللاعبين سيخضعون لفحوصات دورية، وسيرتدون الأقنعة والقفازات قبل التدريبات، وذلك فيما يخص المرحلة الأولى.

المرحلة الثانية ستكون الخضوع للفحوصات مرة ثانية، ثم المشاركة في التدريبات ولكن فقط بشكل فردي دون وجود أي نوع من الاختلاط، وسيسمح لهم بالعودة للمنزل بتلك المرحلة.

وخلال تلك المرحلة أيضاً سيرسل النادي للاعبيه تعليمات بموعد تدريباته، ويجب عليه أن يأتي بملابس التدريب من المنزل، وكل يوم يحصل على طقم جديد للتالي.

وبخصوص التدرب في صالة الجيم، فيسمح فقط بلاعبين معاً بحد أقصى، مع الحفاظ على التباعد، مع الابتعاد قدر الإمكان عن التدليك والعلاج الطبيعي، وفي حال الضرورة، يقوم به شخص واحد.

وأوضح التقرير أن الليجا ستقوم بإرسال قواعد المرحلة الثالثة والرابعة تباعاً، ولكن بعد بداية الأولى والثانية ومعرفة مدى النجاح والتجاوب.