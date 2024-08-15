"شطب ومفاجآت أخرى" .. الاتحاد يستعد لـ"قرارات تاريخية" بقيادة مسؤول كبير!

ثورة كبرى داخل نادي الاتحاد..

اتخذ أحد المسؤولين في نادي الاتحاد السعودي، مجموعة من القرارات "التاريخية" المفاجئة؛ وذلك لتنفيذها بشكل رسمي، خلال الأيام القليلة القادمة.

الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد يستهل موسمه الجديد 2024-2025؛ بمواجهة الخلود في الرابع والعشرين من شهر أغسطس الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقًا لصحيفة "عكاظ"، مساء اليوم الخميس، سيقوم الاتحاد بـ"شطب" 6 ألعاب مختلفة في النادي، مع إحداث غربلة شاملة في بقية الرياضات؛ وذلك بتوجيه من أحد "التنفيذيين" داخل قلعة العميد.

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الصحيفة أعلنت أن هذا "التنفيذي" - لم تذكر اسمه -؛ سيقوم كذلك بالاستغناء عن كافة الخبرات المسؤولة عن بقية اللعبات المقرر استمرارها، مع تعيين أسماء من خارج الوسط الرياضي؛ للإشراف عليها.

ويتولى البرتغالي دومينيجوس سواريز، منصب الرئيس التنفيذي لنادي الاتحاد السعودي؛ حيث تكون من اختصاصاته مثل هذه القرارات، بعيدًا عن لؤي مشعبي، رئيس مجلس إدارة الشركة "غير الربحية".

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد عانى من تراجع كبير في النتائج، في مختلف الألعاب، خلال الموسم الرياضي الماضي 2023-2024؛ وخاصة الفريق الأول لكرة القدم، الذي خرج بـ"صفر ألقاب"، مع الاكتفاء باحتلال المركز الخامس في مسابقة الدوري.