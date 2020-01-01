الاتحاد الأوروبي يكشف سبب تأجيل اليورو وموعد نهاية الموسم

الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي أجاب عن أبرز الأسئلة المطروحة من الجمهور في الوقت الحالي

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن أسباب اتخاذه القرار بتأجيل بطولة يورو 2020 إلى الموسم المقبل، موضحًا موعد عودة وانتهاء الموسم الجاري في القارة العجوز.

الاتحاد الأوروبي قرر تأجيل يورو 2020 لتُلعب في العام المقبل بعد تفشي فيروس كورونا وتسببه في إيقاف الدوريات المختلفة.

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وقال الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمية أنّه اتخذ قرارًا بتأجيل اليورو وذلك لمنح الدوريات الأوروبية فرصة استكمال الموسم الحالي، وذلك بعد انقشاع أزمة فيروس كورونا.

كما أكد على استمرار خوض المباريات في الـ 12 دولة كما كان متوقعًا في الصيف المقبل، على أن تستمر البطولة بمسماها الحالي يورو 2020 ولن تتغير إلى يورو 2021.

وحول موعد نهاية الدوريات الأوروبية وكذلك بطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي، أوضح البيان عدم وجود موعد محدد لأنه لا أحد يعرف متى تعود الحياة لطبيعيتها، إلا أنّه أكد على رغبته في حسم الموسم قبل 30 يونيو إن أصبح الأمر آمنا.

أما بالنسبة لتذاكر يورو 2020، فأكد الموقع الرسمي للاتحاد إمكانية استعادة قيمة التذكرة بالكامل أو الاحتفاظ بها للعام المقبل.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإنجليزي مدّ فترة التأجيل حتى 30 أبريل المقبل، كما وضع الدوري الإسباني خطة أولية لعودة المباريات قبل مايو.