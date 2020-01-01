الاتحاد الأوروبي يُعلن موقف روما من استضافة اليورو بعد كورونا

الأمر بات خطيرًا للغاية..

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إقامة بطولة كأس الأمم الأوروبية في روما بشكلٍ طبيعي، على الرغم من تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة اليورو في صيف العام الحالي، على أن تقام في 12 دولة أوروبية، وستكون روما هي محتضنة المباراة الافتتاحية والتي ستجمع بين المنتخب الإيطالي ومنتخب تركيا.

إيطاليا عانت في الأيام القليلة الماضية من تفشي فيروس كورونا مما ترتب عليه تأجيل بعض مباريات الدوري الإيطالي وإقامة مباراة إنتر في الدوري الأوروبي بدون جماهير في السان سيرو.

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لكن هذا الأمر لم يُقلق الاتحاد الأوروبي، والذي أكد عبر متحدثه الرسمي أن اليورو لن يتأثر كثيرًا بهذا الوباء، إذ قال "يورو 2020 سينطلق بشكل طبيعي يوم 12 يونيو من روما.".

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وأضاف "الاتحاد الأوروبي على اتصال بالسلطات الدولية والمحلية ذات الصلة بأمر فيروس كورونا وتطوره، وحتى الآن، ليس هناك حاجة لتغيير في الجدول الزمني المخطط، ستبقى القضية قيد التدقيق المستمر.".

يأتي تصريح الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي أكد المسؤولون عن أولمبياد طوكيو 2020 أن الحدث سيقام بصورة طبيعية أيضًا على الرغم من انتشار الوباء في اليابان أيضًا.

يذكر أن فيروس كورونا بات موجودًا في أغلب دول العالم حاليًا، ويتوقع للأسف أن يزداد انتشاره في الفترة المقبلة مع عدم وجود دواء أو طريقة للوقاية منه حتى الآن.