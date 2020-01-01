الاتحاد الأوروبي يطالب نظيره الدولي بتعديل قانون لمسة اليد

جدل كبير في الآونة الماضية

بعث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بخطاب لنظيره الدولي "فيفا" يطلب فيه تعديل قانون لمسة اليد بعد الجدل الكبير الذي تسبب فيه في الموسم الجاري والفائت.

التعديلات الأخيرة التي صاحبت دخول تقنية الفيديو لمساعدة الحكم لم تساهم كثيراً، بل وتسببت في زيادة الحالات الجدلية في اللقاءات.

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ونشرت "Associated Press" أن رئيس الاتحاد الأوروبي أرسل جواباً من أجل اجتماع مع نظيره في الاتحاد الدولي والمعنيين في نوفمبر لمناقشة الوضع.

وقال أليكساندر تشيفيرين في جوابه أن التغيير الأخير تسبب في قرارات خاطئة وظلم في مباريات عدة، مطالباً بالحفاظ على روح اللعبة في المقام الأول.

وأضاف أن تقنية الفيديو لم تساهم في حل المشكلة، بل زادت الطين بلة في عديد المناسبات، مشيراً إلى أن وضعية اليد وحركتها يجب وضعها في الحسبان لكونها عضو فعال ومهم لحفظ التوازن.

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وطالب الرئيس بالاعتراف بالأخطاء في تطبيق القوانين، وشدد على أن لا عيب في ذلك، ومشيداً بالاتحاد الدولي للقانون ودوره في حماية اللعبة وتطوير قوانينها.

وكانت آخر التعديلات على قوانين لمسة اليد تم إدخالها في مارس 2019، وسط أنباء عن إمكانية عقد اجتماع في نوفمبر الجاري لمراجعتها، بحسب "AP".