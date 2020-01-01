الاتحاد الأوروبي يضع ثلاث خطط لحسم ألقاب الموسم

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يحدد ثلاث سيناريوهات لحسم الموسم الجاري بعد انتشار فيروس كورونا وتوقف البطولات.

استقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على ثلاثة سيناريوهات نهائية لحسم موقف البطولات المعلقة في الموسم الجاري بسبب فيروس كورونا.

جاء هذا قبيل الاجتماع الذي سيتم بين الـ 55 عضوًا لدراسة القرار النهائي لدراسة الأمر ومن المقرر عقده اليوم الأربعاء.

وسيكون السيناريو الأول هو استئناف البطولات في أقرب وقت ممكن على أن يتم إنهاؤها في الصيف القادم للإلتزام بعقود الرعاية والبث.

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أما السيناريو الثاني فيضع فيه الاتحاد الأوروبي باعتباره إمكانية استخدام مواعيد الموسم المقبل من أجل حسم المباريات المتبقية من هذا الموسم.

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ويشير السيناريو الثالث لإمكانية إنهاء كل البطولات بشكل رسمي فورًا دون استكمالها ودون بطل لكل بطولة دوري وهو ما تعارضه الأندية بشدة.

ولا تمانع الأندية من خوض المباريات المتبقية من الموسم خلف الأبواب المغلقة دون جماهير لو كان ذلك سينقذها من الأزمة المالية الطاحنة المنتظرة.

جدير بالذكر أن الاجتماع الذي أقيم قبل أيام كان الاتحاد الأوروبي قد قرر فيه تأجيل يورو 2020 من أجل استكمال بطولات الأندية.