الاتحاد الأوروبي يستقر على حسم دوري الأبطال ببطولة مصغرة

تغيير جذري في طريقة إقامة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، على وضع خطة جديدة من أجل استئناف بطولة دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم.

النشاط الكروي تعرض لحالة توقف تام في شهر مارس الماضي، بعد انتشار فيروس كورونا وتحوله إلى وباء عالمي ضرب العديد من البلدان الأوروبية.

الدوريات المحلية توقفت بشكل كامل، ولكنها بدأت تعود بالتدريج، ليظل السؤال الأهم الآن هو عودة المسابقات الأوروبية للحياة من جديد.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن الاتجاه السائد الآن لدى الاتحاد الأوروبي، هو إقامة بطولة مصغرة لدور الـ8 في البرتغال.

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الأحد 23 أغسطس القادم في ملعب دا لوز البرتغالي خلف الأبواب المغلقة بدون جمهور.

وستعود البطولة يوم 8 أغسطس، مع إقامة المباريات المعلقة لمرحلة خروج المغلوب، بما في ذلك مانشستر سيتي وريال مدريد وبرشلونة مع نابولي.

ووقع اختيار يويفا على مدينة لشبونة البرتغالية لخوض ما تبقى من مباريات دوري الأبطال، لأن درجة انتشار الوباء كان أقل مما هو عليه في أجزاء أخرى من أوروبا، مثل العاصمة الإسبانية مدريد، أو مدينة موسكو الروسية.

وتأتي مسودة البرنامج الحالي لاستئناف البطولة، بلعب الـ4 مباريات المتبقية من دور الـ16 في عطلة نهاية الأسبوع من 8 أغسطس على مباراتين يومي السبت والأحد.

وبعدها تبدأ سلسلة خروج المغلوب يوم 12 أغسطس القادم، بوضع جدول مخصص للبطولة المجموعة من أجل حسمها بشكل نهائي في أقرب فرصة ممكنة.

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وعلى جانب آخر هناك المزيد من الشكوك حول بطولة الدوري الأوروبي، ولكن يتم العمل على خطة جديدة بنفس الطريقة، مع تغيير مقر المباراة النهائية من بولندا إلى ألمانيا.

وأخيراً سيقوم يويفا بتعويض مدينتي إسطنبول التركية وجدانسك البولندية، حيث كان من المقرر استضافتهما لنهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على الترتيب، ولكن انتشار كورونا وتوقف النشاط الرياضي تسبب في تغيير الخطة.