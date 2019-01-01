الاتحاد الأوروبي يدين مانشستر سيتي وريال مدريد

هل يُعاقب يويفا ريال مدريد ومانشستر سيتي؟ وما هي المخالفات المرتكبة؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانًا يدين عددًا من الأندية بارتكاب مخالفات في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري الأبطال على رأسها ريال مدريد ومانشستر سيتي.

ريال مدريد تعادل على أرضه أمام كلوب بروج بينما انتصر السيتزنز بثنائية نظيفة على دينامو كييف.

وقال اليويفا في بيان رسمي إنّ مانشستر سيتي متهم بمخالفة الفقرة الثانية في المادة 16 من قانون العقوبات بإلقاء بعض المواد داخل أرض الملعب، أما دينامو كييف فمتهم بالأمر ذاته بجانب إحداث تلفيات في الملعب.

ريال مدريد بدوره متهم بانتهاك الفقرة الثانية من المادة 11 بسبب التأخر في انطلاق المباراة عن الموعد المحدد، كما أن لاعب كلوب بروج، رودي فومر، خالف المادة 15 من اللوائح بعد استخدامه لغة عدائية مع حكم المباراة عقب الحصول على البطاقة الحمراء.

وسوف يُصدر القرار النهائي بشأن عقوبة هذه الأندية يوم 17 أكتوبر المقبل.

في إطار متصل، فإن فريق النجم الأحمر تحصل على أكثر من 5 بطاقات في لقاء أوليمبياكوس كما أن جمهور الفريق اليوناني رفع هتافات عنصرية.

وسوف يٌصدر القرار النهائي بشأن معاقبة الناديين غدًا، الجمعة 4 أكتوبر.

ومن المتوقع أن تكون عقوبة ريال مدريد ومانشستر سيتي مجرد غرامة مالية بينما قد يغيب فومر عدد من المباريات وقد يواجه أوليمبياكوس خطورة غياب فريقه عن لقاء أو أكثر في الأبطال.