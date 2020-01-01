الاتحاد الأوروبي يتوصل لقرار جديد لحسم الدوريات

الاتحاد الأوروبي يقرر منح كل اتحاد محلي الحق في تقرير مصير بطولته المحلية وتسمية البطل.

كشف ميشيل أوفا نائب رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن قرار جديد لهم بمنح كل اتحاد محلي الحق في اتخاذ القرار النهائي الخاص ببطولاته المحلية.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها أوفا وأكد خلالها أن الفترة العصيبة التي يمر بها العالم تطلب إجراءات استثنائية حتى تمر دون حدوث مشاكل كبيرة.

وقال أوفا: "كل اتحاد محلي لديه الحرية والسيادة لتحديد بطل بطولته، لكننا في الاتحاد الأوروبي سنضع تاريخًا نهائيًا لتحديد قائمة المتأهلين للبطولات الخاصة بنا".

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تصريح ميشيل أوفا قد يعجل بالقرارات النهائية الخاصة بالاتحادات المحلية المختلفة والتي قد يتبع كل اتحاد منها نهجًا مختلفًا في تحديد البطل الخاص به.

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وكانت تقارير صحفية سابقة قد أكدت أن الاتحاد الأوروبي يبحث عن سبيل لتوحيد طريقة تحديد أبطال الدوريات الأوروبية في الفترة المقبلة دون ظلم أحدهم.

وشهدت البطولات الأوروبية والقارية الكبرى الكثير من التأجيل مؤخرًا حتى تم تعليق معظمها لأجل غير مسمى بسبب جائحة فيروس كورونا المميت حول العالم.

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن الموسم الجاري لن ينتهي قبل الصيف المقبل في ظل صعوبة السيطرة على المرض الذي ظهر في الصين قبل أسابيع قليلة.