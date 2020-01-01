الاتحاد الأوروبي يدعو لسحب الدوري الفرنسي من باريس سان جيرمان

وليون السبب..

كشفت تقارير عن دعوة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لنظيره الفرنسي في إعادة النظر بمسألة إنهاء مسابقة الدوري وتحديد الفائز والمتأهلين أوروبياً، بالإضافة للهابطين الشهر الماضي.

قرار الاتحاد الفرنسي إنهاء المسابقة مبكراً وإعلان بي إس جي بطلاً بعد توقفها بسبب جائحة كورونا أثار اعتراض الفرق الهابطة وتلك التي لم تتأهل أوروبياً، وعلى رأسها ليون.

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المزيد من الفرق

وتلقت "لو باريسيان" تأكيدات من الاتحاد الأوروبي بسماحه لنظيره الفرنسي بإعادة الحياة للدوري الفرنسي من جديد، وبالطريقة التي تناسبه لإنهاء الموسم بدلاً من القرار المتخذ.

ودار الحديث من قبل الجريدة الفرنسية حول إكمال المتبقي من الموسم على شاكلة لقاءات تصفيات لتحديد البطل، والمتأهلين أوروبياً، والهابطين، مما يعني إلغاء تتويج بي إس جي.

وأشارت الصحيفة إلى اعتبار الاتحاد الأوروبي قرار نظيره الفرنسي كان مبكراً من وجهة نظره، ولذا هو لا يمانع إعادة النظر فيه، ويعطي الفرصة لاستكمال المسابقة.

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وأوضح التقرير أن الحكومة الفرنسية ورابطة الدوري في الثمانية وأربعين ساعة المقبلة ستطرح الأمر للنقاش وتتخذ قراراً نهائياً، خصوصاً في ظل اعتراضات أميان وتولوز على الهبوط.

الجدير بالذكر أن المتسبب في تلك الحملة بالأساس كان جون ميشيل أولاس، رئيس ليون، والذي أرسل عدة خطابات للجهات المسؤولة في فرنسا، وآخراً لرئيس الاتحاد الأوروبي، طالب فيها باستكمال المسابقة.