قبل كلاسيكو الاتحاد والأهلي .. موقف إدوارد ميندي ولوران بلان يحدد بدائل كريم بنزيما

الاتحاد يستضيف الأهلي في الجوهرة المشعة، مساء اليوم..

يترقب عشاق الكرة السعودية، انطلاق أسبوع الديربيات، والذي يشهد اليوم، مواجهة الكلاسيكو بين الاتحاد والأهلي، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، المُلقب بـ(الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويحتل الاتحاد وصافة جدول دوري روشن، برصيد 21 نقطة من 8 مباريات، بفارق 3 نقاط عن الهلال، الذي يستعد لملاقاة النصر، فيما يأتي الأهلي في المركز الثامن، برصيد 11 نقطة.

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وذكرت صحيفة "الرياضية"، أن السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى الأهلي، سيخضع لفحوصات طبية، ظهر اليوم، لتحديد موقفه من المشاركة في مباراة الديربي أمام الاتحاد، بعد تعرضه لتمزق بسيط في العضلة الضامة، أثناء مشاركته في مباراة الأخدود، بالجولة الثامنة، والتي انتهت بالتعادل (1-1).

وخلال المناورة، اعتمد الألماني ماتياس يايسله، المدير الفني للأهلي، على المدافع التركي ميريح ديميرال، والتي نال الضوء الأخضر للمشاركة، بجانب زميله البرازيلي روجر إيبانيز، فضلًا عن علي مجرشي كظهير أيمن، وفي الأمام، تواجد فراس البريكان، برفقة الإنجليزي إيفان توني، والجزائري رياض محرز، فيما يفاضل يايسله، بين الثلاثي أليكساندر جوميز وعلي الأسمري وزياد الجهني، لإكمال مثلث الوسط الذي يجمع بين الإسباني جابري فيجا والإيفواري فرانك كيسييه.

وبالنظر في الناحية الأخرى، فإن موقف النجم الفرنسي كريم بنزيما، قائد الاتحاد، لا يزال غامضًا، بين تأكيد ونفي حول إصابة اللاعب وعدم مشاركته في التدريبات الجماعية، خلال الساعات الماضية.

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وتشير التقارير إلى معاناة بنزيما من شد عضلي خفيف، ليصبح الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة الفرنسي لوران بلان، في انتظار تحديد الموقف النهائي للاعب من مباراة الديربي، وفي حال تأكد عدم مشاركته، فإن بلان سيكمل قائمة الأجانب، بمشاركة الألباني ماريو ميتاي والبرتغالي دانيلو بيريرا.