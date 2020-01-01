كريم الأحمدي لا يستبعد "ريمونتادا" النصر أمام الهلال في الدوري السعودي

الأحمدي يختار أجمل وأصعب لحظاته مع الاتحاد وأفضل لاعبي الدوري السعودي

وصف كريم الأحمدي نجم وسط الاتحاد تجربته مع الفريق بالمهمة، مشيرًا إلى أنها تضمنت لحظات جيدة وأخرى صعبة، وواصفًا دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بأنه أحد أفضل الدوريات في آسيا وأكثرها تنافسية وصعوبة نظرًا لقوة الفرق وصعوبة المباريات.

لاعب الوسط المغربي ارتدى قميص الاتحاد صيف 2018 في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فينورد، ويُعد من العناصر الأساسية والممتازة في الفريق الجداوي رغم سوء النتائج خلال الموسمين الأخيرين.

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اللاعب صاحب الـ35 عامًا أجرى حوارًا مع صحيفة الاقتصادية السعودية اختار خلاله أجمل وأصعب لحظاته مع الاتحاد، بقوله "أجمل اللحظات كانت فوزنا على النصر في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الموسم الماضي، ومن ثم لقاء التعاون في النهائي، لكن مع الأسف خسرنا حينها".

"أما الأصعب فهي الأشهر الستة الأخيرة هذا الموسم، حيث ظل الاتحاد يعاني النحس وعدم التوفيق، وبالتأكيد هذا أثر في معنويات الفريق والجماهير، وتسبب في كثير من الضغوط والارتباك، ويجب أن نتجاوز هذه المرحلة".

وعن أفضل لاعبي الدوري السعودي من وجهة نظره، قال لاعب فينورد السابق "هناك لاعبون مميزون كثيرون منهم على سبيل المثال البرازيلي رومارينيو، وأبناء جلدتي نورالدين أمرابط، وعبد الرزاق حمدالله".

الأحمدي أعاد أسباب تألق اللاعب المغربي في الدوري السعودي لسرعة تأقلمه بسبب عاملي اللغة والدين، مضيفًا "الدوري كذلك قوي ومتابع عربيًا فالكل يريد إثبات نفسه وترسيخ اسمه، وسبقنا لاعبون كثر في الدوري مثل أحمد بهجة وهشام بوشروان وغيرهما".

ولم يستبعد الأحمدي قيام النصر بريمونتادا في الدوري السعودي كما فعل الموسم الماضي، بقوله عن صراع اللقب "لا شك أن الهلال حاليًا ينفرد بالصدارة بفارق ست نقاط عن النصر، الذي يعد في نظري فريقًا قويًا ومنافسًا له، ولو أعدنا سيناريو الموسم الماضي لتذكرنا فارق النقاط للهلال قبل أن يحسمها النصر".

وأخيرًا أشاد اللاعب بقرار تجميد النشاط الرياضي في السعودية مؤكدًا أهميته لسلامة اللاعبين والجماهير.