الاتحاد الآسيوي يطرح حقوقه الإعلامية في السعودية

بعد شهرين على إعلانه فك احتكار بث مباريات المسابقات الآسيوية للأندية السعودية، بدأ الاتحاد الآسيوي فصلًا جديدًا في توزيع حقوقه الإعلامية بالسعودية

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الثلاثاء إصدار للدعوة للمشاركة في عطاء الحقوق التجارية ITT للحقوق الإعلامية خلال الفترة 2021-2024 في المملكة العربية السعودية.

ويتضمن العطاء الحقوق الإعلامية لمسابقات المنتخبات الوطنية والأندية، بما في ذلك بطولة كأس آسيا وتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

كما يتضمن العطاء أيضاً مسابقات الأندية، وهي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي، حيث تتنافس أبرز أندية القارة على أهم الألقاب القارية.

ويشتمل العطاء أيضاً على مجموعة من البطولات القارية المهمة مثل كأس آسيا للسيدات 2022 وبطولات الفئات العمرية للرجال والسيدات وبطولة كرة الصالات.

وتتضمن المناقصة أن يقوم الشريك التجاري للاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتقديم أفضل تقنيات البث التلفزيوني واستقطاب الجمهور والبرامج المميزة والإبداعية، وتقديم الحلول الإعلامية الحديثة من أجل المساهمة في نمو هذه البطولات على مستوى المنتخبات الوطنية والأندية.

والتزاماً بأهمية وقيمة الحقوق الإعلامية، فإن الاتحاد الآسيوي أكد التزامه بإدارة المنافسة وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية والحوكمة الجيدة، بالاستناد على أسس الاحترافية والقيادة القوية.

وتركز المناقصة على الاستفادة من الاهتمام المتزايد في الحقوق الإعلامية، وبما يتناسب مع ارتفاع نوعية البطولات التي ينظمها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وتزايد أعداد عشاق كرة القدم في أكبر قارات العالم.