الاتحاد الآسيوي يؤجل مباريات الأندية الصينية بسبب "كورونا"

رفضت دول شرق آسيا استضافة مباريات الأندية الصينية

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بيانًا رسميًا لحسم مباريات الأندية الصينية في بطولة دوري أبطال آسيا نسخة 2020، وذلك بسبب المخاوف من انتشار مرض كورونا.

وشهدت كوالالمبور اليوم عقد اجتماع طارئ يجمع كافة الأطراف المعنية من اتحادات وطنية وروابط الدوري والأندية والوكيل التجاري، المشاركين في دوري أبطال آسيا لمنطقة الشرق.

وجاء هذا الاجتماع لبحث الإجراءات الحكومية المختلفة حول قرارات حظر السفر، في أعقاب انتشار فايروس كورونا، وتصنيف هذا الفايروس من قبل منظمة الصحة العالمية على أنه حالة طارئة صحية على المستوى العالمي.

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وقرر الاتحاد الآسيوي تأجيل مباريات الأندية الصينية في بطولة دوري أبطال آسيا إلى شهر مايو أو يونيو وذلك بسبب انتشار مرض كورونا.

في الإطار نفسه، رفضت دول شرق آسيا استضافة مباريات الأندية الصينية، وذلك خوفًا من أي تطورات بشأن هذا المرض.

وتأتي تلك الإجراءات ضمن جهود الصين للحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الفيروس الذي بدأ ينتشر بين أفراد الشعب الصيني خلال ديسمبر الماضي وأسفر عن عدد من الوفيات، وتُحاول الدولة الحد من التجمعات الجماهيرية سواء في الحفلات أو مباريات كرة القدم بهدف السيطرة على انتشار المرض.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بصفته الجهاز الحكام لكرة القدم في قارة آسيا، أكد التزامه بحماية البطولة وعمل كل الخطط المناسبة واللازمة، ومن ضمنها احتمال إعادة جدولة المباريات لمنطقة شرق آسيا، أو غيره من الخيارات.

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وكان من المقرر أن تنطلق مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا يومي 11 و12 فبراير 2020 بمشاركة جميع الأندية.