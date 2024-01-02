الاتحاد اتخذ قراره .. حسم ملف قيد أحمد حجازي في القائمة المحلية!

الكلمة الأخيرة في مستقبل أحمد حجازي مع نادي الاتحاد

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حسم مسؤولو نادي الاتحاد السعودي، مستقبل النجم المصري أحمد حجازي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية "يناير 2024".

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الاتحاد رفع اسم حجازي، من القائمة المحلية للفريق الأول، في مطلع الموسم الرياضي الحالي 2023-2024؛ بسبب إصابته بـ"قطع في الرباط الصليبي"، قبل أن يعود مؤخرًا، للمشاركة مع العميد، في البطولات الخارجية.

وفي هذا السياق.. نقلت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد، مساء اليوم الثلاثاء، إن الإدارة قامت بإعادة تسجيل المدافع المصري رسميًا، في قائمة الفريق المحلية، بمجرد فتح باب الميركاتو الشتوي.

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المصدر الاتحادي كشف عن أن الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، يثق في أحمد حجازي، وطلب من الإدارة شخصيًا، إعادة قيده في القائمة، واستمراره حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، على الأقل.

وأوضح أن الجميع داخل نادي الاتحاد، يؤمن أن خط دفاع الفريق، سيتحسن مع عودة حجازي، للمشاركة في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين؛ لما يملكه اللاعب من إمكانيات فنية وقيادية كبيرة.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي، يلعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، منذ صيف 2020؛ حيث قاده للتتويج بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس السوبر المحلي، في الموسم الرياضي الماضي 2022-2023.

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