الاتحاد يجد الحل الأفضل لمواجهة ضغط المباريات

شهر ممتلئ بالمباريات للاتحاد

وجدت إدارة الاتحاد الحل الأفضل لمواجهة ضغط المباريات الكبير خلال شهر فبراير الجاري، ذلك بتوفير طائرة خاصة لنقل الفريق إلى المغرب لمواجهة أولمبيك آسفي في إياب ربع نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال .

الفريق الغربي يمر بموسم صعب جدًا على صعيد دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ يتواجد في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، ويأمل في إنقاذ موسمه بتخطي منافسه المغربي الذي تعادل معه ذهابًا 1-1 والتأهل لنصف نهائي البطولة العربية.

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ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم السبت 15 فبراير الجاري بين مباراتي الاتحاد ضد ضمك والهلال في الدوري السعودي.

وقد قررت الإدارة الاتحادية مغادرة الفريق إلى المغرب عبر طائرة خاصة بعد الفراغ من مواجهة ضمك في الجولة الـ18 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين يوم 10 فبراير الجاري.

وسيلعب الاتحاد كلاسيكو الكرة السعودية أمام الهلال في الجولة الـ19 من الدوري السعودي يوم 22 فبراير الجاري.

ذلك الجدول المضغوط جعل الإدارة تتخذ قرار الاستعانة بطائرة خاصة لتفادي الإرهاق والإصابات العضلية للاعبين وتوفير كافة سبل الراحة الممكنة للفريق لتحقيق الهدف المنشود وهو التأهل للمربع الذهبي من البطولة العربية.