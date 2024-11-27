"رغم غيابه لأكثر من عام!" .. الاتحاد يتحرك لتجديد عقد نجمه

اللاعب تألق بقميص نادي الاتحاد..

تحرك مسؤولو نادي الاتحاد السعودي؛ لتجديد عقد أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم، ومنعه من الرحيل "مجانًا"، خلال الفترة القادمة.

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الاتحاد يقدّم بداية موسم رائعة؛ حيث يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، برصيد 30 نقطة من 11 مباراة، مع التأهل إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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ووفقًا للإعلامي الرياضي ماجد هود، مساء اليوم الأربعاء، تعمل الإدارة الاتحادية على تجديد عقد أحمد شراحيلي، قلب دفاع الفريق الأول لكرة القدم.

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هود أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، تقديم الاتحاد "عرضه المبدئي" إلى شراحيلي؛ حيث يتم مناقشته في الوقت الحالي، قبل اتخاذ الإجراءات الرسمية.

ويرتبط قلب الدفاع البالغ من العمر 30 سنة، بعقد مع الفريق الاتحادي حتى يونيو 2025؛ وبالتالي.. يحق له التوقيع مع أي فريق آخر، بداية من شهر يناير القادم.

وانضم شراحيلي إلى الاتحاد في صيف عام 2022، قادمًا من نادي الشباب السعودي؛ حيث قاد العميد في موسمه الأول، لتحقيق ثنائية دوري المحترفين والسوبر المحلي.

وتعرض اللاعب لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، تغيبه عن الاتحاد منذ أكثر من عام؛ حيث تعود آخر مشاركاته إلى يوم 21 سبتمبر 2023، ضد نادي الفتح، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري، للموسم الرياضي الماضي.

وكان من المقرر أن يعود أحمد شراحيلي إلى الملاعب منذ فترة؛ لكن.. "خطأ طبي" أثناء العملية التي خضع لها بعد الإصابة، أدى إلى تأخير موعد مشاركته في مباريات الاتحاد - حتى الآن -.