الوجهة مفاجئة .. الاتحاد يخطط لاحتراف أحمد الغامدي في الشتوية ويبدأ رحلة البحث!

هل تنتهي رحلة أحمد الغامدي مبكرًا مع الاتحاد؟

بات أحمد الغامدي، لاعب وسط فريق الكرة بنادي الاتحاد، هدفًا من قِبل الإدارة، لمغادرة قلعة العميد، خلال فترة الميركاتو الشتوي المُقبل، من أجل الاحتراف الخارجي، في ظل عدم الاعتماد عليه بشكل أساسي من قِبل المدير الفني الفرنسي لوران بلان.

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وقررت إدارة الاتحاد شراء عقد أحمد الغامدي من صفوف الاتفاق، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، بعد فترة إعارة لمدة 6 شهور، فيما شارك اللاعب صاحب الـ23 عامًا، في 3 مباريات فقط منذ انطلاق الموسم الجاري، بإجمالي 85 دقيقة، بواقع مباراة الخلود في دوري روشن، ومباراتي العين والجندل في كأس خادم الحرمين الشريفين.

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وذكرت صحيفة "الرياضية" أن الإسباني رامون بلانيس، المدير الرياضي لنادي الاتحاد، يخطط للبحث عن عروض خارجية من أجل احتراف أحمد الغامدي، فيما يعد الدوري الأمريكي هو الوجهة الاكثر احتمالية التي يمكن أن ينتقل إليها الغامدي في الانتقالات الشتوية المُقبلة.

وتشير تقارير الاتحاد الفنية، إلى أن الغامدي يستطيع اللعب خلف المهاجم، وفي الجناحين الأيمن والأيسر، ما يتيح للمدرب لوران فلان، الاستفادة منه حال غياب الجزائري حسام عوار.

وكان بلان قد فسّر قلة مشاركات الغامدي، خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة الجندل، في ثمن نهائي كأس الملك، قائلًا "لماذا يتم التركيز على هذه النقطة؟ اليوم أشركتُ 80 بالمئة من اللاعبين البدلاء، فلما تتحدث عن لاعب واحد وعدم مشاركته؟ أحمد لاعب متميز، ولدينا سلسلة من المباريات، أنا سعيد بمستواه، ومن الصعب أن يتم إشراكه".

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ونشر الموقع الرسمي لدوري روشن السعودي، رحلة أحمد الغامدي، الذي ولد في مدينة جدة، في سبتمبر 2001، وانتقلت عائلته إلى كندا بعد أربعة أعوام فقط، بدافع التحصيل العلمي والعمل، فيما بدأ الغامدي مسيرته الكروية باللعب في أكاديمية محلية، ثم مثّل نادي باسيفيك برقم 13 منذ مايو 2019، وسجل هدفًا وحيدًا في 8 مباريات مع ناديه الكندي، ليتوج كأفضل لاعب واعد في الفريق، ثم انضم إلى المنتخب السعودي للشباب في تصفيات كأس آسيا، قبل أن يذهب إلى الدوري السعودي من بوابة الاتفاق، ومن ثم الاتحاد.

وكشف الغامدي، الذي يزور أقاربه في كندا نهاية كل عام، عن حلمه بالعودة إلى موطنه الذي نشأ فيه خلال صيف 2026، من أجل مشاهدة كأس العالم 2026، التي ستقام في دول الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، كما يحمل فرصًا لحضور المونديال مع المنتخب السعودي الأول، حال استمراره في العروض الرائعة.