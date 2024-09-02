آرسنال يرد على "إعارة" تروسارد إلى الاتحاد .. ومفاجأة باريس سان جيرمان قبل غلق الميركاتو!

الاتحاد يسابق الزمن لإنهاء صفقاته الصيفية..

لا يزال اسم نادي الاتحاد، مرتبطًا بعدد من الصفقات الكبرى التي يطمح في الإسراع من حسمها، قبل نهاية اليوم، الذي يشهد معه غلق باب الميركاتو الصيفي لأندية دوري روشن السعودي، أبرزها جناح بورتو، جالينو، ومهاجم آرسنال، تروسارد، ومدافع باريس سان جيرمان، دانيلو بيريرا.

وأفادت تقارير بأن نادي بورتو متخوف من تلقي عرض خرافي من الاتحاد، لضم هداف الفريق الحالي، بعد رفض عرض أولي بمبلغ 40 مليون يورو، فيما قدم الاتحاد على طاولة آرسنال، مبلغ 35 مليون يورو لضم لياندرو تروسارد، كما ارتبط اسم بيريرا بالرغبة الاتحادية في ضمه، وعدم ممانعة من قِبل النادي الفرنسي، رغم رفض اللاعب فكرة خوض تجربة دوري روشن السعودي.

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وذكر الإعلامي الموثوق ديفيد أورنستين، عبر صحيفة "ذا أثلتيك"، أن آرسنال رفض عرضًا - غير رسمي - من إدارة الاتحاد، للتعاقد مع المهاجم لياندرو تروسارد، بعدما أبدى النادي الجداوي، رغبة في ضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، مقابل 5 ملايين يورو، مع الالتزام بشراء اللاعب بصورة نهائية، خلال الصيف المُقبل، بسعر يتراوح بين 20-25 مليون يورو، فيما رد (الجانرز) بأن تروسارد ليس للبيع، بأي ثمن، كونه لاعبًا أساسيًا في كتيبة ميكيل أرتيتا.

في المقابل، ذكرت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة الاتحاد توصلت لاتفاق نهائي مع نظيرتها في باريس سان جيرمان، لضم المدافع البرتغالي دانيلو بيريرا، بناءً على طلب من الرئيس التنفيذي دومينجوس سواريز، والمدير الرياضي رامون بلانيس، والمدير الفني لوران بلان، أعضاء اللجنة الفنية في النادي.

وتعاقد الاتحاد مع عدد من الصفقات البارزة، خلال موسم الميركاتو الصيفي، بضم الجناح الفرنسي موسى ديابي، لاعب الوسط الجزائري حسام عوار، الحارس الصربي بريدراج رايكوفيتش، معاذ فقيهي، صالح الشهري، الحارس حامد الشنقيطي، عبد الإله العمري، فيما وافقت الإدارة على إعارة الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي إلى بيرشكوت البلجيكي، فضلًا عن رحيل عبد الله المعيوف إلى الشباب، والبرتغالي فيلبي جوتا إلى ستاد رين الفرنسي.