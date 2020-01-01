الاتحادات الآسيوية تتفق على وضع خطة لاستكمال دوري الأبطال

اقتراحات عدة من أجل استكمال بطولة دوري أبطال آسيا

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على اتفاق جميع الاتحادات الأعضاء على مبدأ إيجاد حل من أجل استكمال دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي.

ويتوقف النشاط في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، خوفًا على صحة وسلامة جميع عناصر اللعبة من الوباء اللعين.

ووفقًا لما نشرته موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، أن الاتحادات التي حضرت الاجتماع اتفقت بالفعل على إيجاد طريقة لاستكمال البطولة.

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وشارك في الاجتماعات الاتحاد الوطنية في كل من أستراليا والصين واليابان وكوريا الجنوبية وماليزيا وتايلاند عن منطقة شرق آسيا، وإيران والعراق وقطر والسعودية والإمارات وأوزبكستان عن منطقة غرب آسيا.

هناك أكثر من اقتراح أمام الاتحاد الآسيوي لاستكمال دوري الأبطال المتوقف حاليًا بسبب تفشي فيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة في جميع الدول.

وتأتي المواعيد المقترحة بأن دور المجموعات يكون بنظام التجمع بالإضافة لدور الـ16 على أن يقام في الفترة ما بين 14 إلى 29 سبتمبر المقبل.

وستكون الأدوار الإقصائية من مباراة واحدة فقط، على أن يقام ربع النهائي من دوري أبطال آسيا يوم 4 نوفمبر المقبل ونصف النهائي يوم 25 من نفس الشهر.

وسيلعب نهائي البطولة في غرب آسيا بنظام مباراة واحدة فقط لحسم اللقب في الموسم الحالي من دوري أبطال آسيا بعد الأزمة الكبرى التي ضربت العالم أجمع.