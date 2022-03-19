ألابا: برشلونة في حالة طيبة؟ الفوز على ريال مدريد ليس سهلًا!

أكد دافيد ألابا نجم ريال مدريد على صعوبة تعرض فريقه للهزيمة في ملعب سانتياجو برنابيو في ظل وجود جماهيرهم بمثل ذلك الحماس الذي أظهروه ضد باريس سان جيرمان.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ألابا لصالح القناة الرسمية للدوري الإسباني، وأشاد خلالها بالمستوى الذي وصل له برشلونة مؤخرًا.

وقال ألابا: "مباراة الكلاسيكو هي تجربة فريدة وخاصة للغاية، وتملك الكثير من التاريخ يدعمها، كنت أشاهدها دومًا وأنا أصغر، وكوني أصبحت جزءًا منها ذلك مذهل بالنسبة لي".

وأضاف: "لقد كانت لحظة رائعة للغاية أن أسجل في اللقاء الأول لي بالكلاسيكو، ونريد أن نكرر الفوز من أجل جماهيرنا هذا الأسبوع".

وأردف: "نتوقع مواجهة قوية ضد برشلونة، لديه فرديات رائعة في فريقهم، ونعلم أنها مباراة صعبة وأنهم في حالة جيدة، لكن علينا أن نركز على أنفسنا".

وأنهى كلماته: "لقد شاهدتم الجماهير ضد باريس قبل أيام، وكانت الأجواء رائعة، لقد ساعدونا على الوصول لهدفنا، ومؤكد أن الفوز علينا لن يكون سهلًا".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة بينما يتصدر ريال مدريد الجدول بـ 66 نقطة.