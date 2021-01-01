الإيقاف الطويل ينتظر كونتي لمحاولة التعدي على الحكم

الحكم طرد كونتي أثناء اللقاء

أفادت تقارير بإمكانية تعرض مدرب إنتر أنطونيو كونتي للإيقاف لمدة طويلة بسبب محاولة التعدي على حكم لقاء الفريق أمام أودينيزي فابيو ماريسكا بعد نهايتها.

ماريسكا أخرج البطاقة الصفراء أولاً لكونتي بسبب الاحتجاج على الوقت المحتسب بدلاً من الضائع في الشوط الثاني، ليستمر المدرب في احتجاجاته ليطرده الحكم.

اقرأ أيضاً .. كونتي: الوقت الضائع لم يكن عادلًا وسنلعب أمام ميلان للفوز كالعادة

المزيد من الفرق

العدسات نقلت كونتي وهو يصيح لماريسكا: "دوماً أنت، دوماً أنت يا ماريسكا، حتى في الفار، برافو يا ماريسكا"، في إشارة لكون الحكم هو المسؤول عن الفيديو في لقاء التعادل مع بارما.

وتعرض ماريسكا وقتها للإيقاف لجولة بسبب الخطأ في عدم احتساب ركلة جزاء لإنتر لمصلحة إيفان بيريشيتش وعدم إخبار حكم اللقاء بوجودها.

الأجواء المتوترة لم تتوقف، إذ قام ماريسكا أيضاً بطرد ليلي أوريالي، المدير الإداري لإنتر، بعد المباراة للاحتجاج وقال له: "يجب أن تتقبلوا الأمور عندما لا تفوزوا".

"لاجازيتا" قالت إن الأمور استمرت في غرف خلع الملابس عندما التقى كونتي والحكم وحاول الأول التعدي عليه لفظياً وجسدياً لولا تدخل اللاعبين والأشخاص الحاضرين.

وقال التقرير إن مدرب إنتر يواجه عقوبة الإيقاف الآن لمدة طويلة والغياب عن عدد من المباريات بتهمة التعدي على حكم اللقاء وإهانته.

التعادل سلباً مع أودينيزي جعل إنتر يستمر في الترتيب الثاني بفارق نقطتين عن المتصدر ميلان بعد نهاية مرحلة الذهاب من السيري آ.