الإنتر يقترب من جناح هرتا برلين

الصفقة الأولى لأنتونيو كونتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات الإنتر قريبًا جدًا من التعاقد مع جناح هرتا برلين "فالنتينو لازارو".

وكان النادي قد توصل لاتفاق بالفعل مع اللاعب ووكلائه على بنود عقده الشخصية، وأفادت صحيفة إل كورييري ديلو سبورت أن المفاوضات اقتربت من النجاح مع النادي الألماني.

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وأوضحت الصحيفة أن هرتا برلين يطلب 20 مليون يورو ثمنًا للاعبه النمساوي، فيما يعرض الإنتر 17 مليون يورو، مما يعني أن الفجوة ليست كبيرة ويُمكن تفادي ذلك الفارق، خاصة مع اتفاق النيرادزوري مع اللاعب.

ويُعد اللاعب صاحب الـ23 عامًا خيارًا مثاليًا للعب في مركز جناح الوسط ضمن طريقة لعب 3-5-2 المفضلة للمدرب الجديد أنتونيو كونتي.

وقد انضم لازارو لناديه الألماني الصيف الماضي قادمًا من سالزبورج مقابل 6.5 مليون يورو، ولعب 31 مباراة في البوندسليجا أحرز خلالها 3 أهداف وصنع 7.

يُذكر أن الإنتر مرتبط بالعديد من اللاعبين وأبرزهم إيدين دجيكو ونيكولو باريلا وروميلو لوكاكو.