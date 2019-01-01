الإمارات يتقدم بشكوى شبهة تلاعب في مواجهة شباب الأهلي والفجيرة

الإمارات هبط رسميًا لدوري الدرجة الأولىبالهزيمة أمام الشارقة وفوز الفجيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تقدم نادي الإمارات بشكوى رسمية اليوم الأحد، إلى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، لفتح تحقيق في أحداث مواجهة شباب الأهلي أمام الفجيرة.

الإمارات هبط رسميًا أمس السبت، إلى دوري الدرجة الأولى بتلقيه الهزيمة أمام الشارقة بثنائية مقابل هدف وحيد، في المقابل فاز الفجيرة أمام شباب الأهلي بثلاثية مقابل هدف وحيد.

رسميًا - الإمارات يهبط والشارقة يختتم الموسم بفوز بثنائية

وتضمنت شكوى الإمارات اتهامات بوجود شبهة تلاعب في نتيجة مباراة شباب الأهلي والفجيرة وتمرير للقاء لصالح الأخير، وهو ما تسبب في ضمان بقائه وانعكس على هبوط الإمارات.

الإمارات هبط لدوري الدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده عند النقطة 18، بينما خطف الفجيرة بطاقة البقاء بـ21 نقطة.

وهبط كذلك بالأمس دبا الفجيرة، بعد تعادل قاتل لبني ياس أمامه بثلاثية لكل منهما.