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كأس آسيا

أزمات سياسية تلتقي على ملاعب الإمارات في كأس آسيا

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تُقام بطولة كأس آسيا في الإمارات، حيث تنطلق يوم 5 يناير المقبل، وتستمر البطولة حتى أول فبراير 201

ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

تنتظر منافسات بطولة كأس آسيا 2019 مواجهات شرسة جداً في الملعب نظراً لبعض الصراعات السياسة التي تُخيم على بعض هذه المواجهات خلال البطولة التي تنطلق خلال أيام.

وتُقام بطولة كأس آسيا في الإمارات، حيث تنطلق يوم 5 يناير المقبل، وتستمر البطولة حتى أول فبراير 2019.

وتشهد النسخة الحالية تواجد منتخبي السعودية وقطر في مجموعة واحدة رفقة كلًا من منتخبي لبنان و كوريا الشمالية.

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وبالتأكيد ستكون مواجهة منتخبي السعودية وقطر شرسة جداً في أرض الملعب، نظراً للحالة السياسية الغير مستقرة والتي يمر بها كلا البلدين مؤخراً

على نفس الإطار، قد تشهد البطولة في الأدوار المقبلة مواجهات من هذا القبيل، وذلك في حل موجهة المنتخب الإماراتي أمام قطر، أو مواجهة منتخبي السعودية وإيران.

وتأتي هذه المواجهات للتشابه بعض المواجهات التي تجمع بعض المنتخبات في العالم وعلى سبيل المثال :

إسبانيا وجبل طارق:

جبل طارق إقليم بريطاني يقع جغرافياً أسفل إسبانيا، وفي استفتاء جرى عام 2002 لسكان اختاروا فيه الحكم البريطاني على الإسباني، وعارضت إسبانيا بشدة ومنعت جبل طارق من الانضمام للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لكن اتحاد جبل طارق انضم في عام 2013 بتصويت الأغلبية، في وقت عارض الأمر إسبانيا وبيلاروسيا.

أوكرانيا وروسيا:

صراع تاريخي بين الدولتين عقب الانفصال عن الاتحاد السوفييتي، وقد تجدد هذا الصراع في عام 2014 بسبب نزاع على جزيرة القرم الاوكرانية والتي تريد روسيا ضمها لأراضيها.

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