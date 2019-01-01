العين يُعلن انطلاق قناته الخاصة مع بداية الموسم

العين أول نادٍ إماراتي يُطلق قناته الخاصة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن العين رسميًا عن إطلاق قناته الرسمية مع بداية الموسم الجديد، موضحًا أنها ستبث بصورة مواكبة للتطور من داخل استاد هزاع بن زايد.

وأكد النادي عبر بيان ظهر على موقعه الرسمي تأسيس شركة العين للإعلام بمنظومة متكاملة تتضمن قناة تلفزيونية خاصة ومستقلة ومعهد تدريب إعلامي يسعى لاستقطاب وتأهيل المواهب.

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وأضاف أن القناة سيكون مقرها استاد هزاع بن زايد وسترى النور مع انطلاقة الموسم الرياضي المقبل، واصفًا هذا المشروع بأنه الذراع الاستمثارية الجديدة التي قطاع الإعلام المتكامل بآلية عمل حديثة ومواكبة لهذه الصناعة.

وكشف العين عن توقيع عقد شراكة مع مؤسسة العبدول ميديا بحضور العضو المنتدب حمد نخيرات العامري وعدد من نجوم الفريق الأول، وأوضح العامري أن النادي يتطلع من خلال هذا المشروع إلى تكوين منصة تفاعلية حديثة مع الشركاء والجماهير الرياضية.

مضيفًا "يتضمن المشروع إطلاق قناة العين التلفزيونية وإدارة المحتوى الإعلامي للنادي باحترافية ومهنية في جميع المنصات الرسمية للنادي بما يواكب التقنية الحديثة بجودة عالية الدقة، حرصًا من النادي على تقديم تغطية إعلامية مميزة ننافس من خلالها انفسنا في المقام الأول".

"إن العين للإعلام ستكون المكلفة رسميًا بإدارة المحتوى الإعلامي، عبر الموقع الإلكتروني وحسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي بالإضافة إلى القناة التلفزيونية، كما ستكون المالك الرسمي للحقوق الحصرية فيما يخص جميع الأخبار وتنظيم الفعاليات المرتبطة بالنادي".

ومن جانبه أعرب سهيل العبدول رئيس مجلس إدارة مؤسسة العبدول ميديا عن فخره واعتزازه بالشراكة مع أحد أفضل الأندية على المستوى القاري.