الإمارات تستضيف مباريات الاتحاد السوري في كأس الاتحاد الآسيوي

الاتحاد السوري يلعب في الإمارات بعد اعتذار لبنان

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي الاتحاد السوري، عن خوضه مبارياته في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي على الأراضي الإماراتية بدأ اعتذار الاتحاد اللبناني.

ونشر النادي بياناً عبر صفحته، جاء فيه: " تسلم مجلس إدارة نادي الاتحاد اليوم كتاب من الاتحاد العربي السوري لكرة القدم مضمونه موافقة دولة الإمارات العربية المتحدة على استضافة مباريات نادي الاتحاد في مسابقة كأس الاتحاد الاسيوي ٢٠١٩".

وواصل: " وذلك بعد اعتذار الاتحاد اللبناني عن الاستضافة بسبب تعرض ملعب صيدا لعاصفة أدت إلى خروجه عن العمل بالفترة الحالية".

🏆 دوري الخليج العربي - لقاء مؤجل من الجولة الـ13

⚪️🔵 العين 🆚 الوحدة 🔴

🕗 18:00 بتوقيت مكة المكرمة

🏟 ملعب هزاع بن زايد

📺 أبو ظبي الرياضية pic.twitter.com/TO1s3xHUJP — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 10, 2019

وأتم البيان: " مجلس إدارة نادي الاتحاد تشكر جهود الاتحاد العربي السوري لكرة القدم ممثلة بالأستاذ فادي الدباس

لسرعة التجاوب وتأمين الموافقات اللازمة لتغيير أرض الاستضافة".

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الجدير بالذكر أن قرعة كاس الاتحاد الآسيوي، أوقعت نادي الاتحاد في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كلاً من الجزيرة الأردني والنجمة البحريني والكويت الكويتي.