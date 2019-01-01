مزيان: أهداف العين أكبر من طموحات المنافسين

نجم العين الجديد يتحدى الجميع

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفع عبد الرحمن مزيان نجم العين الجديد راية التحدي مبكرًا وقبل انطلاق الموسم الكروي في الإمارات، بقوله أن أهداف فريقه أكبر من طموحات المنافسين.

وانضم اللاعب الجزائري للزعيم الإماراتي هذا الصيف قادمًا من اتحاد العاصمة في إطار سعي العين لبناء فريق قوي يستطيع المنافسة على كل ألقاب الموسم القادم وتعويض خيبة أمل الموسم الماضي.

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وقد أجرى مزيان حوارًا مع الموقع الرسمي لناديه أشاد خلاله باستقبال رفاقه له في معسكر الفريق رغم تأخره عن الحضور، مؤكدًا أنه مازال في مرحلة التأقلم خاصة أنه لم يلعب كثيرًا في المباريات الودية، وموضحًا أنه يرى نفسه تأقلم بنسبة 70% مع العين.

وأكد مزيان على تمتع المدرب ليكو بشخصية قوية وتعامله مع الجميع بأسلوب جيد، كما شدد على التزامه وانضباطه واهتمامه بأدق التفاصيل خاصة الالتزام التكتيكي.

وردًا على سؤال حول رفضه اللعب في أوروبا وتفضيل الانتقال للعين، أجاب "لعين أبهر العالم في مونديال الأندية، والشعبية التي يتمتع بها النادي لا تقتصر على نطاق داخلي في دولة الإمارات، لذلك كان الخيار الأول بالنسبة لي مع الاحترام للجميع، ولقد وجدت في العين ما كنت سأجده في الأندية الأوروبية التي تلقيت عروضًا منها لضمي إلى صفوفها من احترافية وإمكانيات عالية وأحدث المنشآت الرياضية التي تسهم في رفع مؤشر أداء لاعبي النادي بالصورة المطلوبة وعبر بوابة “الزعيم” سأحصل على عروض للاحتراف من أكبر الأندية الأوروبية وأعود لقائمة منتخب الجزائر".

وعن رؤيته للموسم الجديد والمنافسة على لقب الدوري، قال مزيان "المؤكد أن المنافسة على لقب بطولة الدوري لن تكون سهلة، رغم أن الترشيحات دائمًا ما تقتصر على أربعة أو خمسة أندية يقتصر تركيزهم على حصد لقب الدوري، غير أن أهداف العين مختلفة كونه لا يركز في المنافسة على بطولة بعينها لأنه مطالب بحصد جميع الألقاب على الصعيدين المحلي والقاري ونحن ندرك جيدًا ما المطلوب منا في الموسم الجديد ونتطلع كلاعبين إلى حصد الدوري والآسيوية بالتأكيد".

وأتم اللاعب مؤكدًا أنه يستهدف الفوز بجميع البطولات مع العين، وشاكرًا الجماهير عن الحفاوة والاستقبال المميز واعدًا إياهم ببذل قصارى جهده لإسعادهم.