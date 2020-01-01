الإعلان عن موعد انطلاق الدوري الإيطالي للموسم القادم 2020-2021

رابطة الأندية الإيطالية تعلن عن مواعيد بداية الدوري في الموسم الجديد 2020-2021.

أعلنت رابطة الأندية الإيطالية عن المواعيد الخاصة ببداية الموسم الجديد في الدوري 2020-2021، بعد انتهاء الموسم الجاري بشكل رسمي.

جاء هذا الإعلان في بيان رسمي نشرته الرابطة وأكدت خلاله أن تلك المواعيد تم الاتفاق عليها بعد الاجتماع الذي أقيم في وقت متأخر من مساء الأمس.

وكتبت الرابطة في البيان: "رابطة الأندية اجتمعت في السابعة مساءً وقررت بالإجماع أن بطولة موسم 2020-2021 ستبدأ في عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بـ 19 سبتمبر".

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وأضاف البيان: "هذا القرار يخدم المواعيد المفضلة للأندية والتي تمت الموافقة عليها سابقًا عن طريق أغلبية الفرق المشاركة في البطولة".

وتنتهي البطولة في الأسبوع قبل الأخير من شهر مايو من العام 2021، بالتحديد في الـ 23 من الشهر، لتمنح الفرصة للبطولات الخاصة بالمنتخبات.

وقررت الرابطة سابقًا مواعيد سوق الانتقالات، الذي سيبدأ في الأول من شهر سبتمبر وينتهي في الخامس من أكتوبر.

جدير بالذكر أن تلك المواعيد الاستثنائية جاءت بسبب فترة التوقف الطويلة التي شهدها الدوري الإيطالي بسبب وباء كورونا الذي حصد أرواح الآلاف في إيطاليا والعالم أجمع.