الإصابة تُهدد مسيرة نواف العابد مع الهلال

الإصابة التي يُعاني منها اللاعب حاليًا تجعل مشاركته صعبة في مباريات قوية بشكل متواصل

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تقارير محبطة لجماهير الهلال السعودي بسبب مصير اللاعب نواف العابد صانع ألعاب الفريق.

الفحص الطبي للاعب أكد معاناته من إصابة مزمنة في عظمة الحوض؛ وهو الإصابة التي تتجدد بين الحين والأخر للاعبي.

وأضافت التقارير أن الإصابة التي يُعاني منها اللاعب حاليًا تجعل مشاركته صعبة في مباريات قوية بشكل متواصل أمراً مستحيلاً.

وأوضحت التقارير الطبية أن إصابة اللاعب من الممكن أن تعود كلما بذل اللاعب جهداً قوياً في المباريات.

بحضور الأمير نواف بن محمد عضو شرف نادي الهلال، الهلال يستضيف نجوم الفريق السابقين وتخلل الملتقى مناورة جمعت نجوم الهلال السابقين بعدد من منسوبي النادي. 🔵



(@Alhilal_FC :📸) pic.twitter.com/bAP27c7p6H — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 22, 2019

مصادر مقربة من النادي قالت لصحيفة "الشرق الأوسط" إن اللاعب لا يستطيع لعب 4 أو 5 مباريات قوية متتالية، بسبب الآلام التي تتربص به.

التقارير أنهت لتؤكد أن العابد لا يستطيع على الأكثر خوض 15 مباراة في الموسم، سوى في حالة واحدة فقط، وهي أن ينتقل إلى نادٍ آخر من أندية الوسط التي لا تعاني عادة من ضغط المشاركات المحلية والدولية.

يُذكر أن نواف العابد لا يتواجد بشكل أساسي مع ناديه الهلال أخر موسمين وغاب عن التواجد مع منتخب بلاده في مونديال روسيا 2019 وكذلك كأس آسيا 2019.