الإصابة تضرب مدافع النصر دون الكشف عن مدة غيابه

العالمي نشر بياناً يؤكد فيه إصابة مدافعه

فيسبوك تويتر بلال محمد

أعلن نادي النصر، إصابة مدافعه البرازيلي برونو أوفيني في عضلة الفخذ، دون الكشف عن المدة التي سيغيبها اللاعب عن الملاعب.

ونشر النادي السعودي بياناً، عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أشار فيه إلى أن اللاعب سيواصل الاختبارات الطبية للتأكد من جاهزيته.

وتأتي إصابة أوفيني، ضمن استعداد العالمي، لمباراة أجمك الأوزبكي، في الملحق الآسيوي، المؤهل لدور المجموعات من دوري أبطال آسيا.

لو عُرض عليّ الأمر مجددًا الآن لن أرفض بالتأكيد 🎙️ — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 17, 2019

ومن المنتظر أن يلعب النصر امام نظيره أجمك، يوم الثلاثاء القادم على ملعب الملك فهد الدولي، حيث يتأهل الفائز إلى دوري أبطال آسيا.

وعلى الصعيد المحلي، يستعد النصر لمواجهة الفيحاء، ضمن مباريات الجولة الـ 21 من الدوري السعودي للمحترفين يوم السبت المقبل.

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ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري السعودي برصيد 43 نقطة، وبفارق ست نقاط عن الهلال المتصدر.