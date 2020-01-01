الإصابة تحرم مبابي من فرصة مواجهة رونالدو مرة أخرى

ليس فيروس كورونا كورونا .. كيليان مبابي يغيب عن مواجهة كريستيانو رونالدو بغيابه عن مواجهة فرنسا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية بسبب الإصابة

يعاني نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي من انزعاجات في أوتار الركبة ولن يشارك مع المنتخب الفرنسي في مباراة دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال.

ويحل المنتخب الفرنسي بطل العالم ضيفًا على نظيره البرتغالي بطل أوروبا مساء اليوم على ملعب النور في العاصمة البرتغالية لشبونة ضمن منافسات دوري الأمم.

هذه المباراة كانت ستكون الثانية التي تجمع كيليان مبابي أمام مثله الأعلى كريستيانو رونالدو خلال شهر واحد بعد أن التقى أمامه في مباراة الذهاب في باريس.

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كذلك لعب مبابي أمام رونالدو مباراتي ذهاب وإياب في دوري أبطال أوروبا موسم 2018 في دور الستة عشر حين واجه ريال مدريد باريس سان جيرمان.

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ويعاني مبابي من إصابة منذ مباراة باريس سان جيرمان قبل الأخيرة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا، ما جعل استدعاءه للمنتخب علامة استفهام كبرى.

وحول ذلك، كان توماس توخيل قد تساءل عن السبب وراء استدعاء اثنين من نجومه من قبل منتخبات بلادهم على الرغم من أنهما كانا يعانيان من إصابة وهما نيمار ومبابي.

مشاركة مبابي كانت محتملة حتى الأمس حيث قال مدرب المنتخب الفرنسي ديدييه ديشان: "مشاركته أمام البرتغال ليست مؤكدة، سوف يقوم بالجزء الأول من التدريب بشكل فردي ثم سنرى لاحقًا، سأنتظر ما سيحدث في التدريبات الأخيرة"

يذكر أن مباراة الذهاب والتي لعبت على ملعب ستاد دو فرانس بالعاصمة الفرنسية باريس قبل حوالي شهر كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.