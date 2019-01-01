الإصابة تُجبر لويس سواريز على مغادرة "سان ماميس"

ضربة موجعة جديدة لبرشلونة وجماهيره

هبطت صاعقة فوق رأس مدرب برشلونة ارنستو فالفيردي، بتعرض مهاجمه الأوروجوياني لويس سواريز لإصابة عضلية، أثناء مشاركته في اللقاء الافتتاحي لموسم الليجا.

وشعر مهاجم ليفربول بالإصابة في أول نصف ساعة من مواجهة أتليتك بلباو، وعلى إثرها اضطر لمغادرة ملعب "سان ماميس"، ليحل محله البرازيلي رافينيا ألكانتارا.

وحاول الطاقم الطبي لبرشلونة معالجة السفاح خارج الخطوط، إلا أنها باءت بالفشل، ليضطر لرفع الراية البيضاء عن الدقيقة 37، التي شهدت استبداله بابن قارته اللاتينية.

وألمت تلك الإصابة بسواريز، في أول ظهور له بقميص برشلونة في أول شوط في ضربة بداية الليجا، منذ قدومه من ليفربول في صيف 2014.

ومن المتوقع أن يكشف برشلونة عن طبيعة إصابة المهاجم الأوروجوياني بعد المباراة أو غدًا السبت على حد أقصى، وذلك بطبيعة الحال بعد ظهور نتائج الفحص الطبي، الذي سيخضع له بعد موقعة "سان ماميس"، التي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ليست البداية الأمثل لحامل اللقب.. 🤷‍♂️ pic.twitter.com/CkPA4yNsm4 — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 16, 2019

وبعد الموافقة على إرسال فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عام، مع احتفاظ العملاق البافاري بحق الشراء بعقد دائم قبل انتهاء فترة الإعارة، قد يكثف البرسا من مفاوضاته مع باريس سان جيرمان لإتمام صفقة الابن الضال نيمار جونيور، وذلك حال أظهر الكشف الطبي أن إصابة سواريز ليست من النوع الطفيف.