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كأس الاتحاد الإنجليزي

الإصابات تضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهتي تشيلسي وليفربول

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(C)Getty Images
صدمة جديدة للشياطين الحمر بعد الخسارة من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف أولي سولشار المدير الفني لمانشستر يونايتد، عن ضربة قوية تعرض لها فريقه هذا الشهر.

الثنائي أنطوني مارسيال وجيسي لينجارد، تعرضا للإصابة خلال خسارة مانشستر من باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي.

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سولشار أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي الأثنين القادم، عن مدة غياب كل منهما عن الملاعب.

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وقال النرويجي:"أنهما سيغيبان لمدة تصل إلى إسبوعين أو ثلاثة".

وأضاف:"كنا نطمح في ظهور ماسون جرينود المهاجم الشاب ضد تشيلسي لكنه أيضاً يعاني من الإصابة".

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إصابة لينجارد ومارسيال ستمنعهما من الظهور ضد تشيلسي، وكذلك عن المباراة الهامة أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي يوم 24 فبراير الجاري.

ويسابق كل منهما الزمن من أجل اللحاق بمواجهة باريس سان جيرمان في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال ببداية شهر مارس القادم.

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