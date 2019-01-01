الإصابات تضرب أرسنال قبل مواجهة مانشستر سيتي

تقارير صحفية تؤكد أن الثنائي هيكتور بيليرين ونيكولاس بيبي لن يكونا جاهزان لمواجهة مانشستر سيتي.

يعاني فريق أرسنال من عدة إصابات هذه الأيام قبل مواجهة الفريق اليوم أمام ستاندر لييج البلجيكي في بطولة الدوري الأوروبي.

ويغيب عن الفريق اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي القادم من ليل في الصيف الماضي بسبب إصابة تعرض لها خلال مواجهة وست هام الأخيرة في الدوري الإنجليزي.

بينما يستمر غياب اللاعب هيكتور بيليرين عن أرسنال بعدما كان قد غاب أيضًا عن مواجهة وست هام بعد مشكلة واجهته خلال الإحماء.

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ومن المتوقع أن يستمر غياب الثنائي حتى مباراة مانشستر سيتي في الجولة الـ ١٧ من الدوري الإنجليزي، والمقرر إقامتها الأسبوع المقبل.

يأتي هذا في ظل غياب اللاعب السويسري جرانيت جاكا بعدما عانى من ارتجاج بسيط أمام وست هام، ومعه اللاعب كيران تيرني الذي تعرض لخلع في الكتف وسيغيب عن الملاعب لثلاثة أشهر.

ويمر أرسنال بفترة تذبذب كبير في النتائج بالأسابيع الماضية إلا أن النادي نجح في إنهاء سلسلة المباريات السلبية بفوز على وست هام الأسبوع الماضي.

جدير بالذكر أن أرسنال في حاجة للفوز بمباراة الغد أو التعادل على الأقل لضمان التأهل للدور المقبل من الدوري الأوروبي.