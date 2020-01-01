الإسماعيلي يكشف حقيقة إصابة صادق ومجدي بفيروس كورونا

هل تعرض محمد صادق ومحمد مجدي للإصابة بفيروس كورونا؟.

انتشرت أخبار حول إصابة لاعبان من النادي الإسماعيلي، بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجد الفريق في المغرب، لمواجهة الرجاء البيضاوي.

الإسماعيلي توجه إلى المغرب، لمواجهة الرجاء البيضاوي، في إياب نصف نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال، ليعود إلى القاهرة دون خوض المباراة، بعد قرار الاتحاد العربي بتأجيل المواجهة بسبب فيروس كورونا.

وقال سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، خلال تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "ما يتم تداوله حول إصابة الثنائي محمد صادق ومحمد مجدي بفيروس كورونا غير صحيح".

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مدرب حراس مرمى الإسماعيلي تابع: "اللاعبان يتمتعان بصحة جيدة، وما يتردد حول إصابتهما بفيروس كورونا غير صحيح بالمرة".

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وتشهد منافسات الدوري المصري توقفًا خلال الفترة الحالية، بعد قرار وزارة الشباب والرياضة، بإيقاف النشاط الرياضي في مصر، خوفًا على سلامة اللاعبين.

وكان الإسماعيلي قد حقق الفوز على الرجاء البيضاوي بهدف دون رد، في مباراة ذهاب نصف نهائي كأس محمد السادس، يحتاج إلى التعادل بأي نتيجة مع الفريق المغربي، للوصول إلى المباراة النهائية.