الإسماعيلي والأهلي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري 2019-2020

الإسماعيلي 0 × 0 الأهلي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

21’ تمريرة تصل إلى مروان محسن الذي هيأ الكرة أمام حسين الشحات ليسددها تسديدة قوية لكنها مرت اعلى المرمي

20’ ضغط قوي متقدم من لاعبي الأهلي على حامل الكرة من لاعبي الإسماعيلي

19’ أووووووووووووووووووووووه،،،،، تسديدة قوية للغاية من أيمن أشرف لكنها أصطدمت فى القائم الأعلي ومرت بسلام على مرمي الحارس محمد مجدي

18’ عرضية من الجهة اليمنى عن طريق محمد هاني لكن ابعدها محمد هاشم مدافع الدراويش إلى رمية تماس

17’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي النادي الأهلي فى منتصف الميدان

16 ’توقف اللقاء لسقوط محمد الشامي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

15’ ربع ساعة أولي من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي قائم بين الفريقين

14’ استئناف المباراة من جديد والكرة بحوزة لاعبي الإسماعيلي فى منتصف الميدان

13’ توقف اللقاء لسقوط مروان محسن مهاجم النادي الأهلي ودخول الطاقم الطبي للإطمئنان عليه

12’ انطلاقة من أحمد الشيخ من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

11’ خطا لصالح الإسماعيلي بعد تدخل من مروان محسن على باهر المحمدي

10’ عشر دقائق أولى من زمن الشوط الأول والتعادل السلبي مازال مستمر بين الفريقين

9’ تسديدة قوية من همام طارق من خارج المنطقة لكن أمسكها الشناوي بثبات

8’ تنفيذ الركنية بعرضية من محمد مجدي أفشة لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع ومرت بدون خطورة

7’ تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة من على حدود المنطقة لكنها اصطدمت فى الدفاع وتحولت إلى ركنية للنادي الأهلي

6’ تمريرات فى منتصف الميدان من جانب لاعبي الأهلي لمحاولة بناء هجمة منظمة

5’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق بيكيتي سيلفا لكنها مرت بعيدة عن مرمي الشناوي

4’ انطلاقة من عبدالرحمن مجدي من الجهة اليمنى ومن ثم يرسلها عرضية أرضية لداخل المنطقة ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

3’ تسديدة قوية من خارج المنطقة عن طريق محمد الشامي لكنها فى منتصف المرمي بين أحضان الشناوي

2’ عرضية من الجهة اليسري عن طريق علي معلول لكن امسكها الحارس محمد مجدي بثبات

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / شريف أكرامي / سعد سمير / محمود وحيد / حسام عاشور / وليد سليمان / جيرالو دا كوستا / وليد أزارو

🕢 أقل من ساعة على الانطلاق.

📝 إليكم تشكيل الفريق اليوم أمام الإسماعيلي.



🔴 ⁧#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/GHM1CPQ0qH — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) December 19, 2019

الأهلي: يبدأ المدرب رينيه فيلر بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد الشناوي / محمد هاني / رامي ربيعة / أيمن أشرف / علي معلول / أليو ديانج / محمد مجدي أفشة / حسين الشحات / جونيور اجاي / أحمد الشيخ / مروان محسن

البدلاء / محمد فوزي / محمد مجدي مصطفي / محمد بيومي / أحمد مدبولي / عماد حمدي / محمد صادق / بينسون شيلونجو

الإسماعيلي: يبدأ المدرب أدهم السلحدار بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من محمد مجدي / أحمد أيمن / باهر المحمدي / محمد هاشم / محمود البدري / محمد مخلوف / محمود دونجا / عبدالرحمن مجدي / همام طارق / محمد الشامي / بيكيتي سيلفا

تشكيل الفريقين:

بدأ الإسماعيلي يتعافى تدريجيًا من البداية السيئة للموسم بعد أن حقق الفوز في أخر جولتين على حساب مصر المقاصة ونادي مصر، ليتواجد الدراويش في الترتيب السادس برصيد 13 نقطة، وتعتبر مواجهة الخميس المقبل فرصة ثمينة لبرازيل الكرة المصرية من أجل الاقتراب أكثر من صدارة الترتيب خاصًة وأن الموسم لازال في بدايته.



يتصدر المارد الأحمر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة على الرغم أنه لعب ست مباريات فقط حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز في جميع المباريات ولم يدخل مرماه سوى هدف وحيد، في بداية أكثر من مثالية للمدرب السويسري فايلر والذي ظهرت بصماته سريعًا على الفريق في الأسابيع الأخيرة.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي وذلك في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري المصري2019-2020، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./