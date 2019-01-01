الأهلي يُوضح سبب غياب معلول وديانج عن التدريب

الثنائي غاب عن مران الأحد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

شهد مران الأهلي المسائي اليوم الأحد انضمام الثنائي علي معلول وأليو ديانج لقائمة الغائبين عن التدريب، مما أثار قلق الجمهور.

النادي المصري وعبر موقعه الرسمي طمأن الجماهير بالكشف عن سبب غياب اللاعبين، وهو سفرهما لبلادهما للانضمام لمنتخبي تونس ومالي الأولمبي.

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وتضم قائمة الغائبين عن التدريب الجناح الأنجولي جيرالدو لتواجده كذلك مع منتخب بلاده، وأيضًا لاعبي المنتخب الأولمبي المصري.

وتضمن مران اليوم العمل على الجانب البدني وتدريبات الكرة، وقد تدرب حارس المرمى محمد الشناوي وحيدًا في صالة الألعاب الرياضية لشعوره بالإجهاد.

وخضع رامي ربيعة لجلسة علاج طبيعي ضمن برنامجه التأهيلي لإعداده للعودة للتدريبات الجماعية، بعد تعرضه لإصابة عضلية خلال مواجهة فريق إطلع بره في دوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي حاليًا لمواجهة كانو سبورت يوم 14 سبتمبر الجاري لحساب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، وستُقام المباراة في غينيا الإستوائية.

يُذكر أن مران الأهلي اليوم الأحد قاده محمد يوسف، وهو المران الأخير له قبل أن يتولى السويسري رينيه فايلر المهمة.