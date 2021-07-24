الأهلي يواصل مفاجأة الجميع باقترابه من حسم صفقة عالمية جديدة

الأهلي يقترب من صفقة مميزة جديدة

يبدو أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي، لن تدخل في التفاوض بأي صفقة، إلا وستحسمها لصالحها، وذلك ضمن سعيها لتدعيم صفوف الراقي استعدادًا للموسم المقبل.

الأهلي نجح في ضم 4 صفقات من العيار الثقيل، بالتعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير بيريرا، ولاعب الوسط البرازيلي باولينيو، والمهاجم محمد مجرشي والكرواتي فيليب براداريتش، ومازال هناك محاولات للتعاقد مع لاعبين جدد.

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وأشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن إدارة الأهلي اتفقت مع الظهير الأيسر المقدوني إزيجيان أليوسكي، لاعب نادي ليدز يونايتد الإنجليزي، من أجل انضمامه لصفوف الراقي.

وأضافت الصحيفة، أن الصفقة ستكون انتقال حر، مقابل 2.5 مليون يورو كراتب سنوي يحصل عليه اللاعب، وأن الصفقة في طريقها للحسم خلال الساعات المقبلة.

المدافع صاحب الـ29 عامًا مرتبط بعقد سينتهي بنهاية يوليو الجاري مع ليدز يونايتد، وقد حاولت عدة أندية أوروبية التعاقد معه مثل روما وجلطة سراي إلا أن عدم الاتفاق على التفاصيل المالية حال دون ذلك.

ويسعى الأهلي للتعاقد مع ظهير أيسر، لحاجة الفريق لتدعيم هذا المركز، بعد رحيل البرازيلي لوكاس ليما بنهاية الموسم الماضي.